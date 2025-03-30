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Гилджес-Александер присоединился к Джордану и Чемберлену в одном из уникальных показателей

Гилджес-Александер присоединился к Джордану и Чемберлену в одном из уникальных показателей
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26-летний канадский разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набирать в 45 матчах +30 очков на протяжении трёх сезонов подряд.

До Гилджес-Александера подобное удавалось сделать лишь легендарным Майклу Джордану и Уилту Чемберлену.

Напомним, Шей в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 71 игре. В среднем за матч канадский защитник набирает 32,9 очка, делает 5,1 подбора, отдаёт 6,3 передачи, а также совершает 1,7 перехвата и 1,0 блок-шота.

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