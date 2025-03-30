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Видео: форвард ЦСКА М'Бай столкнулся с игроками «Зенита», после чего не мог встать

Видео: форвард ЦСКА М'Бай столкнулся с игроками «Зенита», после чего не мог встать
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Форвард московского ЦСКА француз Амат М’Бай во время матча с санкт-петербургской командой «Зенит» столкнулся с центровыми сине-бело-голубых в конце четвёртой четверти, пытаясь заблокировать бросок. Встреча завершилась со счётом 81:77 в пользу «Зенита», для которого эта победа стала 16-й подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

М'Бай получил повреждение, неудачно упав на спину. Ему потребовалось порядка 30 секунд, чтобы подняться и покинуть площадку.

Напомним, самым результативным игроком в составе московского ЦСКА в матче с сине-бело-голубыми стал нигерийский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, а также отдать семь передач.

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