Видео: форвард ЦСКА М'Бай столкнулся с игроками «Зенита», после чего не мог встать

Форвард московского ЦСКА француз Амат М’Бай во время матча с санкт-петербургской командой «Зенит» столкнулся с центровыми сине-бело-голубых в конце четвёртой четверти, пытаясь заблокировать бросок. Встреча завершилась со счётом 81:77 в пользу «Зенита», для которого эта победа стала 16-й подряд.

М'Бай получил повреждение, неудачно упав на спину. Ему потребовалось порядка 30 секунд, чтобы подняться и покинуть площадку.

Напомним, самым результативным игроком в составе московского ЦСКА в матче с сине-бело-голубыми стал нигерийский центровой Тони Джекири. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, а также отдать семь передач.