Паскуаль — о победе над ЦСКА: делали всё, чтобы не дать Аврамовичу почувствовать игру

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который завершился со счётом 81:77 в пользу сине-бело-голубых.

«Прежде всего я благодарен каждому, кто сегодня был на арене. Они нам очень сильно помогли, было очень здорово играть при такой атмосфере. Во-вторых, хочу поздравить игроков, это заслуженная победа, практически весь матч мы вели в счёте. Это несмотря на то что в последней четверти у нас были моменты для того, чтобы забросить из-под кольца, но по разным причинам нам это не удавалось. Но в целом мы держали контроль над игрой практически до последней секунды. Что касается двухочковых бросков, мы были не очень эффективны. Если говорить о том, как мы здорово сыграли на подборах на чужом щите и то, что у нас всего лишь девять потерь, это помогало нам держать игру.

Конечно, нам не хватало в концовке Георгия Жбанова, но сегодня все вышли полностью заряженными на матч, это помогло нам выиграть.

Мы знаем, что Алекса Аврамович очень важный и качественный игрок для ЦСКА, поэтому мы делали всё для того, чтобы не дать ему почувствовать свою игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.