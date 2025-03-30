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Паскуаль — о победе над ЦСКА: делали всё, чтобы не дать Аврамовичу почувствовать игру

Паскуаль — о победе над ЦСКА: делали всё, чтобы не дать Аврамовичу почувствовать игру
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который завершился со счётом 81:77 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

«Прежде всего я благодарен каждому, кто сегодня был на арене. Они нам очень сильно помогли, было очень здорово играть при такой атмосфере. Во-вторых, хочу поздравить игроков, это заслуженная победа, практически весь матч мы вели в счёте. Это несмотря на то что в последней четверти у нас были моменты для того, чтобы забросить из-под кольца, но по разным причинам нам это не удавалось. Но в целом мы держали контроль над игрой практически до последней секунды. Что касается двухочковых бросков, мы были не очень эффективны. Если говорить о том, как мы здорово сыграли на подборах на чужом щите и то, что у нас всего лишь девять потерь, это помогало нам держать игру.

Конечно, нам не хватало в концовке Георгия Жбанова, но сегодня все вышли полностью заряженными на матч, это помогло нам выиграть.

Мы знаем, что Алекса Аврамович очень важный и качественный игрок для ЦСКА, поэтому мы делали всё для того, чтобы не дать ему почувствовать свою игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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