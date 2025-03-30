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Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»

Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 81:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

«Поздравляю «Зенит», они сегодня играли лучше и в целом заслужили победу. Очень сложно победить в борьбе с командой такого высокого уровня, когда ты так плохо бросаешь. Мы показали очень низкую реализацию в нападении, в том числе в плане штрафных бросков. Каждая потеря, которую мы сегодня совершали, была ошибкой очень низкого уровня. Мы должны быть лучше, чем мы были сейчас. В концовке мы поборолись, вернулись в игру, но в играх с такой командой, как «Зенит», таких фрагментов слишком мало для победы. Мы можем быть лучше и мы будем лучше. Не будем совершать такие ошибки в плей-офф», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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