Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 81:77.

«Поздравляю «Зенит», они сегодня играли лучше и в целом заслужили победу. Очень сложно победить в борьбе с командой такого высокого уровня, когда ты так плохо бросаешь. Мы показали очень низкую реализацию в нападении, в том числе в плане штрафных бросков. Каждая потеря, которую мы сегодня совершали, была ошибкой очень низкого уровня. Мы должны быть лучше, чем мы были сейчас. В концовке мы поборолись, вернулись в игру, но в играх с такой командой, как «Зенит», таких фрагментов слишком мало для победы. Мы можем быть лучше и мы будем лучше. Не будем совершать такие ошибки в плей-офф», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.