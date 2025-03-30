МБА-МАИ прервала серию из четырёх поражений и победила «Астану» в домашнем матче ЕЛ

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между МБА-МАИ и «Астаной». Встреча завершилась со счётом 75:61 (21:17, 17:12, 19:10, 18:22) в пользу московского коллектива. Благодаря данной победе МБА-МАИ закрыла серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать 15 подборов.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский центровой Галин Смит. Представителю США удалось набрать 12 очков, а также сделать три подбора.