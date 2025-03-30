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МБА — Астана. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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МБА-МАИ прервала серию из четырёх поражений и победила «Астану» в домашнем матче ЕЛ

МБА-МАИ прервала серию из четырёх поражений и победила «Астану» в домашнем матче ЕЛ
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Сегодня, 30 марта, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между МБА-МАИ и «Астаной». Встреча завершилась со счётом 75:61 (21:17, 17:12, 19:10, 18:22) в пользу московского коллектива. Благодаря данной победе МБА-МАИ закрыла серию из четырёх поражений.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 61
Астана
Астана
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин

Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать 15 подборов.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанского коллектива стал американский центровой Галин Смит. Представителю США удалось набрать 12 очков, а также сделать три подбора.

Регулярный чемпионат Единой лиги. Календарь
Регулярный чемпионат Единой лиги. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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