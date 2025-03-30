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Баркли: у «Лейкерс» нет ни единого шанса стать чемпионами в этом сезоне

Баркли: у «Лейкерс» нет ни единого шанса стать чемпионами в этом сезоне
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Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли по-прежнему утверждает, что калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» не будет претендовать на чемпионство в текущем сезоне североамериканской организации.

«У них нет ни единого шанса. Я говорил вам об этом месяц назад. Люди были в восторге, когда у «Лейкерс» были две успешные недели. Каждый раз, когда ты заключаешь сделку по обмену, ты получаешь толчок. Он в результате появился после прихода Луки Дончича», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

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