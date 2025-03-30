Стала известна первая пара плей-офф Единой лиги
Поделиться
Коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш» гарантировал себе пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги после того, как сегодня, 30 марта, в домашнем матче победил красноярский «Енисей» со счётом 92:76 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16). В плей-офф пару «Уралмашу» (5) составит краснодарский «Локомотив-Кубань» (4).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 76
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Глазунов, Мартин, Акрамов, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк
Напомним, наиболее результативным игроком в составе екатеринбургской команды во встрече с «Енисеем» стал 32-летний американский форвард Джавонте Даглас. Представителю США удалось набрать 24 очка, сделать девять подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот и два перехвата при двух потерях.
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
20:12
-
19:26
-
19:13
-
18:12
-
18:08
-
17:46
-
17:21
-
17:15
-
16:52
-
16:35
-
15:58
-
15:07
-
14:53
-
14:45
-
14:40
-
14:07
-
13:38
-
13:18
-
12:24
-
12:14
-
11:15
-
11:00
-
10:20
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
06:26
-
05:40
-
00:05
- 29 марта 2025
-
23:52
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:04