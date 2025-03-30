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Стала известна первая пара плей-офф Единой лиги

Стала известна первая пара плей-офф Единой лиги
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Коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш» гарантировал себе пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги после того, как сегодня, 30 марта, в домашнем матче победил красноярский «Енисей» со счётом 92:76 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16). В плей-офф пару «Уралмашу» (5) составит краснодарский «Локомотив-Кубань» (4).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 76
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Глазунов, Мартин, Акрамов, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк

Напомним, наиболее результативным игроком в составе екатеринбургской команды во встрече с «Енисеем» стал 32-летний американский форвард Джавонте Даглас. Представителю США удалось набрать 24 очка, сделать девять подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот и два перехвата при двух потерях.

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.

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