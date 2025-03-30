Стала известна первая пара плей-офф Единой лиги

Коллектив из Екатеринбурга «Уралмаш» гарантировал себе пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги после того, как сегодня, 30 марта, в домашнем матче победил красноярский «Енисей» со счётом 92:76 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16). В плей-офф пару «Уралмашу» (5) составит краснодарский «Локомотив-Кубань» (4).

Напомним, наиболее результативным игроком в составе екатеринбургской команды во встрече с «Енисеем» стал 32-летний американский форвард Джавонте Даглас. Представителю США удалось набрать 24 очка, сделать девять подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот и два перехвата при двух потерях.

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.