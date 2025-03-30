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Эй Смит утверждает, что Леброн потеряет влияние, когда завершит карьеру в НБА

Эй Смит утверждает, что Леброн потеряет влияние, когда завершит карьеру в НБА
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит утверждает, что 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс потеряет влияние, когда завершит карьеру баскетболиста.

«Леброн, когда ты уйдёшь на пенсию, посмотрим, как много я буду о тебе говорить. Ты не будешь иметь большого значения. Я тебе обещаю», — приводит слова Эй Смита портал Fadeaway World.

Напомним, в текущем сезоне НБА Джеймс принял участие в 63 матчах. В среднем за встречу Леброн набирает 24,5 очка, делает 8,1 подбора, а также отдаёт 8,5 передачи.

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