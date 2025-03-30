Капитан «Зенита» Карасёв — о победе над ЦСКА: хорошая «плей-оффовская» игра получилась

Капитан «Зенита», выступающий на позиции лёгкого форварда, Сергей Карасёв высказался о выступлении своего клуба в матче с московским ЦСКА, который завершился со счётом 81:77 в пользу сине-бело-голубых.

— В первую очередь хочется сказать огромное спасибо нашим болельщикам за эту прекрасную атмосферу, за эти эмоции, за эту поддержку. Я знаю, что вечером будет футбол ещё, но ребята нашли время, пришли, нас поддержали. Это очень, очень ценно для нас. По игре — мне кажется, отличная игра для всех фанатов и как для нас, так и для ЦСКА, в преддверии плей-офф, который стартует очень скоро. Очень приятно во время сезона выиграть эту мини-дуэль 3-1. Хорошая игра, хорошая «плей-оффовская» игра получилась. Я думаю, мы должны быть довольны. В первую очередь тем, как мы отыграли в защите, выполнили установки. Да, были свои ошибки. Без ошибок не бывает игр. Но в целом защитные действия, наверное, как раз и помогли выиграть сегодня.

— Если вспоминать эту серию противостояния с ЦСКА в регулярке, в первом матче вы уступили, но потом были три победы подряд. Как удалось перестроиться после поражения, которое было ещё осенью?

— Не зря мы тренируемся, не зря мы приходим, отрабатываем. С каждой игрой [становится] всё больше и больше новых наработок. Плюс у тренера большое количество домашних заготовок, и на каждую команду мы настраиваемся по-особенному. Тем более на ЦСКА. Для нас это противостояние последних лет и выходим с самоотдачей. В первую очередь защита — это самоотдача. Можно много каких-то схем придумать, но самое главное — это биться и просто отдавать себя на 100%. Если ты это делаешь, то можно так же любого человека один в один остановить, не обязательно какие-то наработки делать. Это всё зависит от желания.

— «Зенит» сделал широкий шаг для победы в регулярном чемпионате. Насколько это важно для команды?

— Безусловно, это очень важно. Как вы видите, с такой поддержкой, с такой атмосферой, которая была сегодня на игре, это 50% успеха, наверное. Ребята нас гонят вперёд, поэтому домашняя площадка очень важна. Особенно, если мы хотим — а у нас всегда цель только одна — побеждать в каждой игре. Это очень важно.

— Пару игр назад вы говорили, что победная серия немного давит на команду в моральном плане. Сейчас «Зенит» побил рекорд. Теперь у вас 16 побед — лучший результат в истории клуба. Как сегодня справились с этим давлением?

— Иногда бывает, что ты выходишь на разминку и понимаешь — команда или какие-то игроки не готовы к игре. Когда сегодня я вышел на разминку, я видел, что все ребята настроены на 100%. Честно, перед игрой я понимал, что если мы сыграем в свой баскетбол, то [выиграем]. То есть с настроем не было вообще никаких проблем, и это прям чувствовалось. Поэтому, честно, не было каких-то переживаний. Все ребята профессионалы и все подошли с максимальной самоотдачей к этой игре, — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».