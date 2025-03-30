Инсайдер сообщил, будет ли Леброн подписывать новый контракт с «Лейкерс» в межсезонье

Известный американский инсайдер и обозреватель Бретт Сигель сообщил, что 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс откажется от опциона на $ 50,6 млн и подпишет новый контракт с «озёрниками».

«Леброн, скорее всего, откажется от своего опциона на $ 50,6 млн, но, как ожидается, он не покинет клуб, сообщили источники в лиге. Это была стратегия Джеймса на протяжении многих лет, подписание уникальных контрактов «1+1», которые дают ему и «Лейкерс» гибкость для корректировки своих потолков зарплат соответствующим образом», — приводит слова Сигеля аккаунт Courtside Buzz в X (ранее Twitter).