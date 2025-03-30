О'Нил: не против, если Леброну поставят памятник в Лос-Анджелесе

53-летний член Зала славы баскетбола, а также четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил не возражает против установки памятника в Лос-Анджелесе в честь лидера «озёрников» Леброна Джеймса.

«Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, и он сделал это, будучи игроком «Лейкерс». Буду ли я против того, чтобы ему поставили памятник в Лос-Анджелесе? Нет, не буду. Если они захотят поставить ему памятник, я не против. Джеймс отличный игрок с большими способностями. Он сделал то, что должен был сделать, будучи игроком «Лейкерс», — приводит слова О'Нила портал ScroopB.