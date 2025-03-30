В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Единая лига. Результаты матчей 30 марта:

«Зенит» — ЦСКА — 81:77;

«Уралмаш» — «Енисей» — 92:76;

МБА-МАИ — «Астана» — 75:61.

В данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги санкт-петербургский «Зенит». К настоящему моменту сине-бело-голубые победили в 35 матчах и потерпели пять поражений. Московский ЦСКА занимает второе место, имея на своём счету 34 победы и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).