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Единая лига: результаты матчей 30 марта

Единая лига: результаты матчей 30 марта
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В воскресенье, 30 марта, в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Единая лига. Результаты матчей 30 марта:

«Зенит» — ЦСКА — 81:77;
«Уралмаш» — «Енисей» — 92:76;
МБА-МАИ — «Астана» — 75:61.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 76
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Даглас - 24, Мартин - 20, Попов - 12, Карданахишвили - 11, Ивлев - 8, Белянков - 8, Далтон - 7, Глазунов - 2, Акрамов, Новиков, Пынько
Енисей: Степанович - 16, Сонько - 12, Близнюк - 11, Герасимов - 9, Загретдинов - 8, Балашов - 7, Одиноков - 6, Перевалов - 4, Долинин - 3, Шлегель, Скуратов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
75 : 61
Астана
Астана
МБА-МАИ: Зубков - 18, Певнев - 17, Коновалов - 10, Минченко - 8, Воронов - 6, Белоусов - 6, Барашков - 5, Личутин - 3, Трушкин - 2, Касаткин, Сорокин, Савченко
Астана: Смит - 12, Утоми - 11, Мотовилов - 10, Десятников - 9, Майдекин - 8, Мурзагалиев - 4, Походяев - 4, Сарсенгалиев - 3, Щербак, Айткали, Исаенко

В данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги санкт-петербургский «Зенит». К настоящему моменту сине-бело-голубые победили в 35 матчах и потерпели пять поражений. Московский ЦСКА занимает второе место, имея на своём счету 34 победы и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы — семь поражений).

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