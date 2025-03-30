Тренер «Уралмаша»: нерв в матче с «Енисеем» оставался до конца

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал выступление своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 92:72 в пользу «Уралмаша».

«Как и ожидалось, игра была вязкая. «Енисей» смог сделать такую неуступчивую, самобытную команду, которая является серьёзным испытанием для всех. То, что мы им позволили, они смогли реализовать. Нерв оставался до конца, несмотря на преимущество. Поздравляю команду, болельщиков и город с выходом в плей-офф! Я рад, что с учётом всех сложностей мы нашли свой путь», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.