Тренер «Енисея»: можно сказать, «Уралмаш» не испытал проблем в матче с нами

Главный тренер красноярского коллектива «Енисей» серб Йовица Арсич высказался насчёт поражения своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с екатеринбургским клубом «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 92:72 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16) в пользу команды «Уралмаш».

«Поздравляю «Уралмаш» с победой – они хорошо играли, особенно во второй четверти. Они смогли набрать много лёгких очков и использовали наши ошибки. Во второй половине мы начали играть гораздо лучше, но тем не менее они забивали очки второго шанса, и «Уралмаш», можно сказать, не испытал проблем», — приводит слова Йовицы Арсича пресс-служба Единой лиги.