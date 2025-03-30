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Тренер «Енисея»: можно сказать, «Уралмаш» не испытал проблем в матче с нами

Тренер «Енисея»: можно сказать, «Уралмаш» не испытал проблем в матче с нами
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Главный тренер красноярского коллектива «Енисей» серб Йовица Арсич высказался насчёт поражения своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с екатеринбургским клубом «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 92:72 (24:23; 30:17; 20:20; 18:16) в пользу команды «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 76
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Даглас - 24, Мартин - 20, Попов - 12, Карданахишвили - 11, Ивлев - 8, Белянков - 8, Далтон - 7, Глазунов - 2, Акрамов, Новиков, Пынько
Енисей: Степанович - 16, Сонько - 12, Близнюк - 11, Герасимов - 9, Загретдинов - 8, Балашов - 7, Одиноков - 6, Перевалов - 4, Долинин - 3, Шлегель, Скуратов

«Поздравляю «Уралмаш» с победой – они хорошо играли, особенно во второй четверти. Они смогли набрать много лёгких очков и использовали наши ошибки. Во второй половине мы начали играть гораздо лучше, но тем не менее они забивали очки второго шанса, и «Уралмаш», можно сказать, не испытал проблем», — приводит слова Йовицы Арсича пресс-служба Единой лиги.

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