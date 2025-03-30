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Тайриз Халибёртон объяснил, почему Гилджес-Александер должен стать MVP

Тайриз Халибёртон объяснил, почему Гилджес-Александер должен стать MVP
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25-летний разыгрывающий защитник команды «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон объяснил, почему самым ценным игроком (MVP) в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должен стать лидер «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер.

«Я вырос в эпоху, когда MVP получал лучший игрок в лучшей команде. Сейчас, кажется, ситуация немного изменилась, и это нормально, потому что многие талантливые игроки, такие как [Никола] Йокич, заслуживают признания. Однако даже если не считать «Оклахому» лучшей, Гилджес-Александер всё равно останется MVP. А если учесть, что они лучшие, то выбор очевиден. У меня нет права голоса, но я уверен, что если бы вы провели опрос среди игроков, то MVP признали бы Шея», — приводит слова Халибёртона портал Basket News.

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