Тайриз Халибёртон объяснил, почему Гилджес-Александер должен стать MVP

25-летний разыгрывающий защитник команды «Индиана Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон объяснил, почему самым ценным игроком (MVP) в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) должен стать лидер «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер.

«Я вырос в эпоху, когда MVP получал лучший игрок в лучшей команде. Сейчас, кажется, ситуация немного изменилась, и это нормально, потому что многие талантливые игроки, такие как [Никола] Йокич, заслуживают признания. Однако даже если не считать «Оклахому» лучшей, Гилджес-Александер всё равно останется MVP. А если учесть, что они лучшие, то выбор очевиден. У меня нет права голоса, но я уверен, что если бы вы провели опрос среди игроков, то MVP признали бы Шея», — приводит слова Халибёртона портал Basket News.