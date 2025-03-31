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О'Нил дал понять, почему чемпионство Леброна в сезоне-2019/2020 должно учитываться

О'Нил дал понять, почему чемпионство Леброна в сезоне-2019/2020 должно учитываться
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53-летний член Зала славы баскетбола, а также четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил объяснил, почему чемпионство лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в сезоне-2019/2020 должно учитываться.

«Леброн завоевал чемпионство с «Лейкерс», и многие люди пытаются поставить под сомнение это достижение. Если это не так, то давайте прекратим засчитывать чемпионство [Тима] Данкана времён локаута. Да, я так сказал! Если мы признаём чемпионство Тима Данкана во время локаута, то мы должны признать и чемпионство Леброна», — приводит слова О'Нила портал ScroopB.

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