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Кливленд Кавальерс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 30 марта 2025, счет 127:122, НБА 2024-2025

58 очков Хардена и Пауэлла не помогли «Клипперс» победить «Кливленд», у Аллена — дабл-дабл
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30 марта на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34) в пользу «Кавальерс».

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
127 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Митчелл - 24, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Окоро - 11, Хантер - 10, Меррилл - 6, Уэйд - 5, Страс - 3, Грин - 2, Портер, Томпсон, Томлин, Траверс
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 34, Харден - 24, Богданович - 16, Джонс - 15, Зубац - 14, Данн - 13, Симмонс - 4, Коффи - 1, Батюм - 1, Юбэнкс, Браун, Миллз

Наиболее результативным игроком в составе кливлендского клуба стал американский центровой Джарретт Аллен. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 25 очков, сделать 12 подборов, а также отдать три передачи и совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл. Он набрал 34 очка, сделал один подбор и отдал одну передачу. Джеймс Харден, в свою очередь, записал на свой счёт 28 очков, восемь подборов и восемь передач.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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