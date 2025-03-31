58 очков Хардена и Пауэлла не помогли «Клипперс» победить «Кливленд», у Аллена — дабл-дабл

30 марта на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34) в пользу «Кавальерс».

Наиболее результативным игроком в составе кливлендского клуба стал американский центровой Джарретт Аллен. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 25 очков, сделать 12 подборов, а также отдать три передачи и совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл. Он набрал 34 очка, сделал один подбор и отдал одну передачу. Джеймс Харден, в свою очередь, записал на свой счёт 28 очков, восемь подборов и восемь передач.