31 очко Янниса Адетокунбо не помогло «Милуоки» избежать поражения в матче с «Атлантой»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Гости обыграли соперника со счётом 145:124.
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 145
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портер - 28, Кузма - 25, Трент-мл. - 10, Роллинз - 10, Принс - 7, Коннотон - 6, Лопес - 5, Ливингстон - 1, Джексон - 1, Буей, Смит, Нэнс
Атланта Хоукс: Рисашер - 36, Дэниэлс - 22, Янг - 19, Ньянг - 17, Оконгву - 13, Леверт - 9, Мэнн - 9, Гуйе - 9, Барлоу - 8, Крейчи - 3, Мэтьюз
Самым результативным игроком матча стал форвард «Хоукс» Закари Рисашер, который оформил 36 очков и сделал шесть подборов. У «Бакс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил 31 очко, девять подборов и пять передач.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Клипперс», а «Атланта» встретится с «Орландо».
Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:
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