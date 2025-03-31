31 очко Янниса Адетокунбо не помогло «Милуоки» избежать поражения в матче с «Атлантой»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Гости обыграли соперника со счётом 145:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Хоукс» Закари Рисашер, который оформил 36 очков и сделал шесть подборов. У «Бакс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, который оформил 31 очко, девять подборов и пять передач.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Клипперс», а «Атланта» встретится с «Орландо».

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: