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Попов: «Химки» настроены только на чемпионство

Попов: «Химки» настроены только на чемпионство
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Форвард «Химок» Кирилл Попов поделился мнением о выступлении команды в регулярном чемпионате Суперлиги и целях на плей-офф.

«Регулярный сезон получился неровным и немного нервозным. Допустили совсем неожиданные и ненужные поражения, что и сказалось на итоговом результате. Третье место — тоже хороший результат, но мы пониманием, что могли быть и выше. И мы, конечно, настроены только на чемпионство.
В «Финале чётырех» Кубка России против команд Единой лиги ВТБ мы все получили очень хороший опыт игры на более высоком уровне, что нам обязательно пригодится в плей-офф Суперлиги. Считаю, что мы бились на равных и с «Пари НН», и с МБА-МАИ, и могли брать медали. Возможно, нам в концовках не хватало именно опыта игры с такими командами. Но мы сделали выводы. По своей игре скажу, что возможно моё желание показать свою лучшую игру меня чуть притормозило. Но с другой стороны, я увидел над какими своими слабыми сторонами надо работать и работаю над ними», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате» в ближайшее время.

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