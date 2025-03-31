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Баскетболист «Химок» Попов рассказал о предложениях от клубов Единой лиги

Баскетболист «Химок» Попов рассказал о предложениях от клубов Единой лиги
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Форвард «Химок» Кирилл Попов ответил на вопросы, были ли у него предложения от клубов из Единой лиги ВТБ.

«Из Единой лиги предложения были и есть. Но летом вариант с «Химками» мне понравился больше. Я всё-таки хочу именно играть, а не сидеть на лавке. Поэтому своей целью я ставлю не подписание контракта с командой Единой лиги, а именно развиваться и расти профессионально. В «Химках» сейчас я набираюсь именно нужного мне опыта и умений. И очень хочу вместе с командой выиграть золотые медали Суперлиги», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».

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