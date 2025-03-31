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Форвард «Химок» Кирилл Попов поделился мнением о возвращении Алексея Шведа в Россию

Форвард «Химок» Кирилл Попов поделился мнением о возвращении Алексея Шведа в Россию
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26-летний баскетболист «Химок» Кирилл Попов поделился мнением о возвращении защитника Алексея Шведа в Единую лигу ВТБ.

«Думаю, это очень хорошо и для Алексея, и для «Зенита», и для всего российского баскетбола. Думаю, со Шведом у петербуржцев есть все шансы на чемпионство. Ну а болельщики всегда ходили на Алексея Шведа, он самый узнаваемый и популярный баскетболист последнего десятилетия. Думаю, вся Лига ВТБ выиграла от этого перехода», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Следующий матч «Химки» проведут в рамках плей-офф Суперлиги с «Динамо» из Владивостока 1 апреля.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».

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