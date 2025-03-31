Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Химок» Попов рассказал, как в детстве сам сделал кольцо для игры в баскетбол

Форвард «Химок» Попов рассказал, как в детстве сам сделал кольцо для игры в баскетбол
Комментарии

Баскетболист «Химок» Кирилл Попов рассказал, как в детстве своими руками сделал кольцо для баскетбола.

«В нашей деревне особо не было никакого контроля. Не было даже участкового. Я мог делать что угодно. Я спилил соседский фонарный столб, обычный деревянный, советский. Выкопал яму, закопал его, сколотил щит из досок. От велосипеда взял обод, прибил его гвоздями на проволоку. Уговорил бабушку, у неё была маленькая пенсия, купить мне мяч за 300 рублей. И я начал тренироваться, бросать, ставить сверху», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».

Материалы по теме
Сделал кольцо из фонарного столба и работал на тракторе. Уникальная история Кирилла Попова
Эксклюзив
Сделал кольцо из фонарного столба и работал на тракторе. Уникальная история Кирилла Попова
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android