Форвард «Химок» Попов рассказал, как в детстве сам сделал кольцо для игры в баскетбол

Баскетболист «Химок» Кирилл Попов рассказал, как в детстве своими руками сделал кольцо для баскетбола.

«В нашей деревне особо не было никакого контроля. Не было даже участкового. Я мог делать что угодно. Я спилил соседский фонарный столб, обычный деревянный, советский. Выкопал яму, закопал его, сколотил щит из досок. От велосипеда взял обод, прибил его гвоздями на проволоку. Уговорил бабушку, у неё была маленькая пенсия, купить мне мяч за 300 рублей. И я начал тренироваться, бросать, ставить сверху», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».