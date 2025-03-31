Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист «Химок» Попов: хотел бы попробовать поиграть за границей

Баскетболист «Химок» Попов: хотел бы попробовать поиграть за границей
Комментарии

Форвард «Химок» Кирилл Попов ответил на вопрос, хотел бы он сыграть за иностранную команду.

«Думаю, для любого спортсмена, будь то баскетболист или футболист, это очень круто — посмотреть на другой мир, набраться опыта, увидеть, как живут люди в другой стране. Проверить себя на прочность, выучить новый язык, познакомиться с другим менталитетом. Думаю, это очень интересно, я бы в теории хотел попробовать.
Какой стиль подходит? Возможно, Турция или Балканы. Но там большая конкуренция, своих хватает», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате» в ближайшее время.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Материалы по теме
Эксклюзив
Форвард «Химок» Кирилл Попов поделился мнением о возвращении Алексея Шведа в Россию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android