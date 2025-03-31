Баскетболист «Химок» Попов: хотел бы попробовать поиграть за границей

Форвард «Химок» Кирилл Попов ответил на вопрос, хотел бы он сыграть за иностранную команду.

«Думаю, для любого спортсмена, будь то баскетболист или футболист, это очень круто — посмотреть на другой мир, набраться опыта, увидеть, как живут люди в другой стране. Проверить себя на прочность, выучить новый язык, познакомиться с другим менталитетом. Думаю, это очень интересно, я бы в теории хотел попробовать.

Какой стиль подходит? Возможно, Турция или Балканы. Но там большая конкуренция, своих хватает», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате» в ближайшее время.

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