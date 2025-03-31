Баскетболист «Химок» Попов рассказал, как детстве работал на тракторе

Форвард «Химок» Кирилл Попов рассказал, как детстве работал на тракторе в поле.

«Это было ещё до баскетбола. Мы жили с мамой и её мужем в сельском поселении в Ростовской области. Там в основном поля, фермеры, деревни, хуторы, станицы. Люди зарабатывают на фермерстве, домашнем хозяйстве. Мамин муж работал на фермера. Он позвал меня с собой. Для ребёнка это интересно — техника и всё такое. Он брал меня с собой на простые работы — уборку, пахоту. Для нашего общества это было грандиозным событием. После сезона у них был Сабантуй, как у нас закрытие сезона в баскетболе. Он брал меня с собой, и я реально водил трактор. Он назывался «Беларусь», по-моему», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».

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