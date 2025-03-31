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В ночь с 30 на 31 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 31 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:122;

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:93;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 123:104;

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 124:145;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:148;

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 109:127;

«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:148.

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