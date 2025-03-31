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Результаты игрового дня НБА 31 марта

Результаты игрового дня НБА 31 марта
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 31 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:122;
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:93;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 123:104;
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 124:145;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 106:148;
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 109:127;
«Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» — 109:148.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
127 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Митчелл - 24, Мобли - 22, Гарлэнд - 19, Окоро - 11, Хантер - 10, Меррилл - 6, Уэйд - 5, Страс - 3, Грин - 2, Портер, Томпсон, Томлин, Траверс
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 34, Харден - 24, Богданович - 16, Джонс - 15, Зубац - 14, Данн - 13, Симмонс - 4, Коффи - 1, Батюм - 1, Юбэнкс, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 28, Бриджес - 28, Харт - 14, Шамет - 11, Ачиува - 10, Таунс - 10, Райт - 7, Робинсон - 2, Макбрайд, Дадье, Колек, Пэйн
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 33, Шарп - 23, Камара - 16, Саймонс - 15, Рит - 4, Клингэн - 2, Хендерсон, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 26, Эдвардс - 25, Гобер - 19, Конли - 17, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 4, Макдэниелс - 2, Рид - 2, Диллингэм, Инглс, Эдвардс, Миллер
Детройт Пистонс: Бисли - 27, Хардуэй-младший - 20, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Дженкинс - 5, Холланд - 4, Рид - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Харрис, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 145
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портер - 28, Кузма - 25, Роллинз - 10, Трент-мл. - 10, Принс - 7, Коннотон - 6, Лопес - 5, Ливингстон - 1, Джексон - 1, Смит, Буей, Нэнс
Атланта Хоукс: Рисашер - 36, Дэниэлс - 22, Янг - 19, Ньянг - 17, Оконгву - 13, Леверт - 9, Мэнн - 9, Гуйе - 9, Барлоу - 8, Крейчи - 3, Джонсон, Мэтьюз
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
98 : 94
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Брукс - 17, Ривз - 16, Олиник - 13, Альварадо - 12, Робинсон-Эрл - 12, Маткович - 10, Мисси - 8, Киньонес - 5, Браун - 3, Пэйтон - 2, Кэйн, Хоукинс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Смит - 19, Нуркич - 13, Симпсон - 9, Мур - 8, Окоги - 6, Диабате - 6, Джеффрис - 5, Салон - 4, Гибсон - 4, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 148
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 19, Мамукелашвили - 14, Брэнэм - 13, Васселл - 12, Шампани - 11, Касл - 9, Маклафлин - 9, Пол - 6, Барнс - 6, Уэсли - 5, Сохан - 2, Бийомбо, Бэсси
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 27, Муди - 20, Хилд - 19, Грин - 14, Батлер - 13, Карри - 13, Луни - 8, Джексон-Дэвис - 8, Пост - 7, Нокс - 6, Спенсер - 5, Куминга - 4, Сантос - 4
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Уокер - 23, Худ-Скифино - 18, Каунсил - 17, Батлер - 15, Бона - 14, Эдвардс - 12, Bagley - 4, Wheeler - 4, Риз - 2, Гримс, Убре, Ябуселе
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Уолтер - 17, Баттл - 16, Могбо - 13, Робинсон - 13, Шид - 11, Барнс - 9, Агбаджи - 9, Суидер - 8, Лоусон, Темпл, Буше
НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 148
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Букер - 28, Дюрант - 11, Моррис - 10, Пламли - 9, Аллен - 7, Бол - 7, О'Нил - 6, Ричардс - 6, Ли - 6, Игодаро - 5, Джонс - 5, Мартин - 4, Гиллеспи - 3, Данн - 2, Мицич
Хьюстон Рокетс: Грин - 33, Шенгюн - 16, Ванвлит - 13, Уитмор - 13, Томпсон - 12, Холидей - 11, Ландейл - 11, Смит II - 10, Брукс - 8, Адамс - 6, Шеппард - 6, Грин - 6, Тэйт - 3, Исон
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