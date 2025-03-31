Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: на матче НБА произошла массовая драка. Судьи выписали семь удалений

Видео: на матче НБА произошла массовая драка. Судьи выписали семь удалений
Аудио-версия:
Комментарии

Массовая драка произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Конфликт начался в начале второй четверти, когда центровой «Пистонс» Айзея Стюарт получил технический фол за стычку с атакующим защитником «Тимбервулвз» Донте Дивинченцо. Вскоре после этого форвард «Детройта» Рон Холланд выбил мяч из рук Наза Рида, что привело к потасовке с участием игроков и тренеров обеих команд.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам разбирательств судьи удалили с площадки семь человек: игроков «Детройта» Стюарта, Холланда и Маркуса Сассера, баскетболистов «Миннесоты»: Рида и Дивинченцо, а также главного тренера «Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и помощника тренера «Тимбервулвз» Пабло Приджиони.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 26, Эдвардс - 25, Гобер - 19, Конли - 17, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 6, Кларк - 6, Майнотт - 5, Гарза - 4, Макдэниелс - 2, Рид - 2, Диллингэм, Инглс, Эдвардс, Миллер
Детройт Пистонс: Бисли - 27, Хардуэй-младший - 20, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Дженкинс - 5, Холланд - 4, Рид - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Харрис, Стюарт, Клинтман, Уотерс III

Сама игра закончилась со счётом 123:104 в пользу «Миннесоты».

Материалы по теме
Массовая драка в НБА: игроки в ярости, а фанаты требовали мира
Видео
Массовая драка в НБА: игроки в ярости, а фанаты требовали мира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android