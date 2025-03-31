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Видео: на матче НБА произошла массовая драка. Судьи выписали семь удалений

Массовая драка произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс».

Конфликт начался в начале второй четверти, когда центровой «Пистонс» Айзея Стюарт получил технический фол за стычку с атакующим защитником «Тимбервулвз» Донте Дивинченцо. Вскоре после этого форвард «Детройта» Рон Холланд выбил мяч из рук Наза Рида, что привело к потасовке с участием игроков и тренеров обеих команд.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам разбирательств судьи удалили с площадки семь человек: игроков «Детройта» Стюарта, Холланда и Маркуса Сассера, баскетболистов «Миннесоты»: Рида и Дивинченцо, а также главного тренера «Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и помощника тренера «Тимбервулвз» Пабло Приджиони.

Сама игра закончилась со счётом 123:104 в пользу «Миннесоты».