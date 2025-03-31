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Сергей Карасёв ответил, общаются ли между собой российские и американские игроки «Зенита»

Сергей Карасёв ответил, общаются ли между собой российские и американские игроки «Зенита»
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Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, как взаимодействуют друг с другом русские и американские игроки команды за пределами площадки. По словам Сергея, все баскетболисты постоянно подкалывают друг друга и много шутят.

«У нас нет такого, что американцы и русские не общаются друг с другом. Мы, наоборот, с юмором и улыбкой. Подкалываем друг друга, шутим друг над другом. И атмосфера в команде очень крутая, все сплочённые, и это очень помогает добиваться успехов в чемпионате.

Игра с ЦСКА была уровня плей-офф уже. Накал, атмосфера, кость в кость. Здорово, что удалось победить — это важно, чтобы занять первое место в регулярке. Теперь надо в оставшихся матчах не ошибиться, не расслабиться раньше времени», — приводит слова Карасёва ТАСС.

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