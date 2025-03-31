На игре «Миннесота» – «Детройт» зафиксировали наибольшее количество технических с 2005-го

12 технических фолов, которые были выписаны во время матча регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Детройт Пистонс», является самым большим показателем в лиге с 2005 года. Об этом информирует статистический сервис OptaSTATS. 23 марта 2005 года во время игры между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» было также зафиксировано 12 технических фолов игрокам обеих команд.

Напомним, в результате вспыхнувшей на площадке драки были удалены семь человек: игроки «Детройта» Айзея Стюарт, Рон Холланд и Маркус Сассер, баскетболисты «Миннесоты»: Наз Рид и Донте Дивинченцо, а также главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и помощник тренера «Тимбервулвз» Пабло Приджиони. Матч закончился со счётом 123:104 в пользу «Миннесоты».

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