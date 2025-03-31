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Форвард «Химок» Попов назвал звезду НБА, за игрой которого он следит в первую очередь

Форвард «Химок» Попов назвал звезду НБА, за игрой которого он следит в первую очередь
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Форвард «Химок» Кирилл Попов рассказал, за какими игроками следит в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также спортсмен признался, что смотрит матчи Евролиги.

«В НБА в первую очередь слежу за Николой Йокичем, у него безумная статистика. С сербами немного знаком, сталкивался с их тренерами, с Милутиновым. Конечно, Леброн Джеймс, Лука Дончич — все эти звёзды. Новости отслеживаю, но не скажу, что прям смотрю каждый матч. Плей-офф, финальные стадии — да, это интересно. А так скорее Евролигу поглядываю. Особенно за «Олимпиакосом». Саша Везенков нравится, его игра, мышление», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».
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