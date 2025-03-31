Владимир Гомельский высказался о причинах спада в игре Алексы Аврамовича

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления разыгрывающего ЦСКА Алексы Аврамовича в последних матчах.

«Аврамович завершил предыдущий сезон и без паузы приступил к подготовке сборной Сербии к Олимпиаде. После окончания Олимпийских игр Алекса имел всего две недели на отдых, после чего прибыл в распоряжение ЦСКА. Он проводит очень сложный и энергозатратный сезон в клубе, который борется за победу в сильном чемпионате. У Аврамовича первый спад в физической форме выпал на конец ноября и первую половину декабря. Сейчас идёт второй спад, который будет короче по времени. Процесс восстановления будет зависеть от физических нагрузок в начале апреля», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (81:77) Алекса набрал семь очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач.

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