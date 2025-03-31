Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский высказался о причинах спада в игре Алексы Аврамовича

Владимир Гомельский высказался о причинах спада в игре Алексы Аврамовича
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления разыгрывающего ЦСКА Алексы Аврамовича в последних матчах.

«Аврамович завершил предыдущий сезон и без паузы приступил к подготовке сборной Сербии к Олимпиаде. После окончания Олимпийских игр Алекса имел всего две недели на отдых, после чего прибыл в распоряжение ЦСКА. Он проводит очень сложный и энергозатратный сезон в клубе, который борется за победу в сильном чемпионате. У Аврамовича первый спад в физической форме выпал на конец ноября и первую половину декабря. Сейчас идёт второй спад, который будет короче по времени. Процесс восстановления будет зависеть от физических нагрузок в начале апреля», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (81:77) Алекса набрал семь очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
Мы узнали первую пару плей-офф! Итоги дня в Единой лиге
Мы узнали первую пару плей-офф! Итоги дня в Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android