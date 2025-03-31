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Игрок «Химок» Кирилл Попов назвал звезду НБА, на которого равнялся в детстве

Игрок «Химок» Кирилл Попов назвал звезду НБА, на которого равнялся в детстве
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Баскетболист «Химок» Кирилл Попов назвал игроков, на которых равнялся в детстве. По словам Попова, таким был легенда НБА Майкл Джордан. Когда Кирилл стал старше, он стал следить за Андреем Кириленко.

«В детстве, когда только начинал заниматься баскетболом, у меня во «ВКонтакте» были клипы, связанные с Nike. Потом Джордан. Майкл был моим кумиром. Это было время, когда у меня интернет был слабый, 5-10 мегабайт трафика, но я всё равно пытался что-то смотреть. Затем, когда стал постарше и серьёзнее углубился в баскетбол, равнялся на Андрея Геннадьевича Кириленко», — сказал Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью форварда «Химок» Кирилла Попова на «Чемпионате».
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