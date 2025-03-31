Игрок «Зенита» Бэйкон ответил на вопрос по поводу решающего броска в матче с ЦСКА

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о победе, которую одержала команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (81:77).

«Что почувствовал, когда забил решающий бросок? Почувствовал себя победителем, потому что мы выиграли. В конце концов, самое главное — победа, и не важно, кто сделал решающий бросок. Так что ощущения были отличные, у команды тоже. Важно просто побеждать и набирать как можно больше побед. Думаю, мы все реагируем одинаково, когда кто-то из нас попадает на важный бросок. В этот раз вышло, что это был я», — сказал Бэйкон в интервью для пресс-службы «Зенита».

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