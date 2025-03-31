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БК «Самара» откажется от легионеров и будет играть воспитанниками – источник

БК «Самара» откажется от легионеров и будет играть воспитанниками – источник
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Мужская и женская баскетбольные команды «Самара» откажутся от легионеров и будут играть воспитанниками. Об этом информирует «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что после окончания нынешнего сезона Единой лиги ВТБ клуб с высокой долей вероятности покинет защитник Михаил Кулагин, а из женской команды уйдут форвард Сабина Абайдуллина и разыгрывающая Анна Кузнецова.

Напомним, «Самара» перешла под курирование государства. В январе этого года клуб обратился с заявлением о признании себя банкротом.

В недавнем матче Единой лиги «Самара» уступила «Парме» со счётом 69:105.

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