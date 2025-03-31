Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке – два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли два россиянина (Андрей Зубков из МБА-МАИ и Дмитрий Кулагин из УНИКСа) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Джеремайя Мартин («Уралмаш»);

Андрей Зубков (МБА-МАИ);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Дмитрий Кулагин (УНИКС);

Дуэйн Бэйкон («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает «Зенит», в активе которого 35 побед и пять поражений. Вторую позицию занимает ЦСКА (34 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и семь поражений).

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