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Дмитрий Кулагин: УНИКС обеспечил себе третье место и смело может готовиться к плей-офф

Дмитрий Кулагин: УНИКС обеспечил себе третье место и смело может готовиться к плей-офф
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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Напомним, казанцы победили со счётом 76:68.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов

«Мы знали, насколько агрессивную игру показывает «Нижний Новгород». Естественно, ни в коем случае не имеем в виду, что нам не хватило травмированных игроков, которые, я надеюсь, в ближайшее время восстановятся. Но и у соперника отсутствовали некоторые исполнители, они недосчитались нескольких своих лидеров. Однако я рад, что их молодые парни показали хорошую игру, а моя команда, в свою очередь, одержала эту важную для себя победу, тем более — на домашней площадке. Мы окончательно обеспечили себе третью строчку по итогам регулярного чемпионата и теперь смело можем готовиться к плей-офф», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится 5 апреля и начнётся в 14:30 мск.

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