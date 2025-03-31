Дмитрий Кулагин: УНИКС обеспечил себе третье место и смело может готовиться к плей-офф

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Напомним, казанцы победили со счётом 76:68.

«Мы знали, насколько агрессивную игру показывает «Нижний Новгород». Естественно, ни в коем случае не имеем в виду, что нам не хватило травмированных игроков, которые, я надеюсь, в ближайшее время восстановятся. Но и у соперника отсутствовали некоторые исполнители, они недосчитались нескольких своих лидеров. Однако я рад, что их молодые парни показали хорошую игру, а моя команда, в свою очередь, одержала эту важную для себя победу, тем более — на домашней площадке. Мы окончательно обеспечили себе третью строчку по итогам регулярного чемпионата и теперь смело можем готовиться к плей-офф», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится 5 апреля и начнётся в 14:30 мск.