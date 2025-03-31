Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон стал автором достижения, ранее покорявшегося в НБА лишь Стефену Карри

Клэй Томпсон стал автором достижения, ранее покорявшегося в НБА лишь Стефену Карри
Комментарии

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон в 10-й раз в своей карьере достиг отметки в 200 реализованных трёхочковых бросков за сезон, тем самым присоединившись к разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри как единственному игроку в истории НБА, который достигал подобных показателей в 10 или более сезонах. Об этом информирует статистический сервис Crazy Stats.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 14,3 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,1 передачи.

Материалы по теме
У Стефа Карри — 4000 трёхочковых! Это вообще реально повторить?
У Стефа Карри — 4000 трёхочковых! Это вообще реально повторить?

Карри выразил неодобрение, увидев Томпсона с игроком «Далласа»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android