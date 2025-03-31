Клэй Томпсон стал автором достижения, ранее покорявшегося в НБА лишь Стефену Карри

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон в 10-й раз в своей карьере достиг отметки в 200 реализованных трёхочковых бросков за сезон, тем самым присоединившись к разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри как единственному игроку в истории НБА, который достигал подобных показателей в 10 или более сезонах. Об этом информирует статистический сервис Crazy Stats.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 14,3 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,1 передачи.

Карри выразил неодобрение, увидев Томпсона с игроком «Далласа»: