«Лучше не станет». Парсонс назвал игрока «Лейкерс», от которого не стоит ждать прогресса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс высказал мнение, что атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз не добьётся существенного прогресса. В настоящий момент Ривзу 26 лет.

«Он не из тех игроков, которые будут становиться всё лучше и лучше. Непохоже, что у него заоблачный потенциал», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне НБА Ривз к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, где в среднем набирал 20,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Бросковая тренировка Луки Дончича, Леброна Джеймса и Остина Ривза в «Лейкерс»: