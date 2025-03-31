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Алексей Швед высказался о рекордной победной серии в истории «Зенита» в Единой лиге

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед поделился мнением о победной серии команды. После матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА она достигла 16 встреч. Петербуржцы обновили клубный рекорд по выигранным подряд матчам.

«Круто, отлично. Будем идти дальше, продолжать победную серию. У нас сильная команда, которая может выигрывать каждую игру. Давления никакого нет, всё зависит от нашего старания», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

В настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 35 побед при пяти поражениях.

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