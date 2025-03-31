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«Лучшее атакующее трио». Инсайдер назвал клуб НБА, который постарается выменять Дюранта

«Лучшее атакующее трио». Инсайдер назвал клуб НБА, который постарается выменять Дюранта
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» может постараться приобрести форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. Об этом рассказал журналист и инсайдер Clutch Points Бретт Сигель.

«Среди сотрудников лиги ходят слухи, согласно которым есть вероятность, что «Спёрс» будут стремиться получить Дюранта, чтобы создать лучшее атакующее трио в лиге вместе с ДеАароном Фоксом и Виктором Вембаньямой», — написал Сигель.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи.

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Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА:

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