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Гилберт Аренас: G-лигу нужно назвать лигой Бронни Джеймса

Гилберт Аренас: G-лигу нужно назвать лигой Бронни Джеймса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о выступлении атакующего защитника Бронни Джеймса в G-лиге.

«G-лигу следует назвать лигой Бронни. Он там действительно доминирует. Слышали ли мы о выступлениях кого-нибудь ещё? Бронни и есть G-лига. За счёт кого продаются билеты на матчи? Кто организует распродажи футболок?» – сказал Аренас в своём подкасте.

Ранее Аренас ответил, заслужил ли Бронни право играть в «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации.

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