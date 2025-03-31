Гилберт Аренас: G-лигу нужно назвать лигой Бронни Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о выступлении атакующего защитника Бронни Джеймса в G-лиге.

«G-лигу следует назвать лигой Бронни. Он там действительно доминирует. Слышали ли мы о выступлениях кого-нибудь ещё? Бронни и есть G-лига. За счёт кого продаются билеты на матчи? Кто организует распродажи футболок?» – сказал Аренас в своём подкасте.

Ранее Аренас ответил, заслужил ли Бронни право играть в «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: