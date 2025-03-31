Лонзо Болл: Стефен Карри — самый влиятельный игрок своей эпохи

27-летний разыгрывающий защитник клуба «Чикаго Буллз» Лонзо Болл считает лидера калифорнийской команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри самым влиятельным игроком своей эпохи.

«Является ли Стефен Карри официально самым влиятельным игроком своей эпохи? Я бы сказал, что так и есть. Особенно если посмотреть на то, как играют молодые парни в НБА. Он и в целом «Уорриорз» действительно ввели моду на трёхочковые броски.

Не думаю, что рекорд Стефа по «трёшкам» когда-либо будет побит. Хотя переписать его гораздо реалистичнее, чем побить рекорд Леброна по набранным очкам в НБА», — приводит слова Болла портал Basket News.