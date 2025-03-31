Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Вашингтона»: могу стать суперзвездой в НБА

Новичок «Вашингтона»: могу стать суперзвездой в НБА
Комментарии

20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эй Джей Джонсон, представляющий клуб «Вашингтон Уизардс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о своём потенциале в североамериканской лиге.

«Верю, что могу стать суперзвездой на все 100% в этой лиге. Я просто должен работать не покладая рук каждый день, честно. Для этого потребуется ежедневная работа, выполнение всех мелочей. То, что я ем, что я смотрю, как я работаю и тому подобное — всё это сыграет свою роль», — приводит слова Джонсона издание Clutch Points.

26 июня 2024 года Джонсон был выбран «Милуоки Бакс» под общим 23-м номером на драфте 2024 года. Он стал частью сделки по обмену Криса Миддлтона на Кайлу Кузму в «Уизардс».

Сейчас читают:
Леброн против Карри в НБА и топ-матч в Единой лиге. Главные игры недели в баскетболе
Леброн против Карри в НБА и топ-матч в Единой лиге. Главные игры недели в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android