Новичок «Вашингтона»: могу стать суперзвездой в НБА

20-летний американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эй Джей Джонсон, представляющий клуб «Вашингтон Уизардс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о своём потенциале в североамериканской лиге.

«Верю, что могу стать суперзвездой на все 100% в этой лиге. Я просто должен работать не покладая рук каждый день, честно. Для этого потребуется ежедневная работа, выполнение всех мелочей. То, что я ем, что я смотрю, как я работаю и тому подобное — всё это сыграет свою роль», — приводит слова Джонсона издание Clutch Points.

26 июня 2024 года Джонсон был выбран «Милуоки Бакс» под общим 23-м номером на драфте 2024 года. Он стал частью сделки по обмену Криса Миддлтона на Кайлу Кузму в «Уизардс».