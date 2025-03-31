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Кириленко назвал россиянина, который больше всех готов к игре в НБА

Кириленко назвал россиянина, который больше всех готов к игре в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что 23-летний центровой команды Мичиганского университета «Мичиган Вулверинз» Владислав Голдин больше остальных российских игроков, выступающих в NCAA, готов к переходу и игре в НБА.

«Конечно же, очень рад за всех трёх наших ребят, кто прям явно выделяется. Это и Лахин, и Голдин, и Дёмин. На мой взгляд, Голдин больше всех [из этой тройки] готов к НБА. Он уже взрослый и готовый игрок. Действительно, для него сложился удачный сезон в NCAA, несмотря на то что его команда вылетела [из 1/8 финала «Мартовского безумия»].

Влад уже готов быть основным игроком в своей команде. Опять же, всё будет зависеть от клуба, в который он попадёт. Поскольку на сегодняшний день позиция пятого номера очень размытая. Голдин всё же классический центровой. Егор Дёмин и Виктор Лахин пока сыроваты, хотя они уже готовы выступать в структуре НБА», — сказал Кириленко в эфире передачи «Весь спорт».

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