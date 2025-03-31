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Никола Йокич установил очередное уникальное достижение для НБА

Никола Йокич установил очередное уникальное достижение для НБА
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», установил уникальное достижение для североамериканской лиги, став к концу сезона первым игроком, который по четырём показателям результативности находится в топ-3.

Никола занимает третье место по количеству очков и подборов за игру — 29,3 очка и 12,8 подбора. Йокич — второй по перехватам и передачам — 1,8 и 10,2.

После 75 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Денвер Наггетс» занимает второе место в Западной конференции, одержав 47 побед при 28 поражениях.

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