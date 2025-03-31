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Впервые за семь лет «Филадельфия» выбыла из борьбы за выход в плей-офф НБА

Впервые за семь лет «Филадельфия» выбыла из борьбы за выход в плей-офф НБА
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Впервые с сезона-2016/2017 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Филадельфия Сиксерс» выбыл из борьбы за выход в плей-офф североамериканской организации. В текущем сезоне филадельфийская команда одержала лишь 23 победы и потерпела 52 поражения.

Последний матч с участием «Сиксерс» состоялся сегодня, 31 марта. Коллектив из Филадельфии встретился на площадке с «Атлантой Хоукс».

Игра завершилась со счётом 127:109 в пользу клуба из Атланты. Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал атакующий защитник Лонни Уокер. За 36 минут и 17 секунд ему удалось набрать 23 очка, сделать три подбора и отдать семь передач.

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