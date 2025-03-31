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Стивен Эй Смит назвал команду НБА, которой необходима чистка состава после сезона

Стивен Эй Смит назвал команду НБА, которой необходима чистка состава после сезона
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» нуждается в чистке после окончания сезона-2024/2025.

«Финикс Санз» просто ужасны. Они плохи для баскетбола… Им неинтересно быть там, им неинтересно играть… они выглядят так, будто не могут дождаться окончания сезона… Руководству необходимо провести чистку в этой команде», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

После 75 проведённых игр в регулярном сезоне-2024/2025 североамериканской лиги баскетболисты «Финикса» одержали 35 побед при 40 поражениях.

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