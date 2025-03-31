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Леброн назвал черту, которая ему нравится в Луке Дончиче

Леброн назвал черту, которая ему нравится в Луке Дончиче
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, какая черта ему нравится в его 26-летнем товарище по команде, который выступает на позиции разыгрывающего защитника, словенце Луке Дончиче.

«Лука играет в баскетбол так, как я всегда хотел, чтобы парни этого поколения делали. В этой игре нет ничего предопределённого.

Мне всегда нравились баскетболисты, у которых есть такая уверенность в себе, что они способны вселить её в своих товарищей по команде. Лука делал это на протяжении последних семи лет, как и Крис Пол в «Нью-Орлеан Пеликанс», и я», — приводит слова Леброна портал Fadeaway World.

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