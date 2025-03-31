Издание Bleacher Report назвало возможный номер и команды Егора Дёмина на драфте НБА

Издание Bleacher Report назвало возможный номер на драфте 2025 года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и коллективы, которые могут выбрать 19-летнего российского защитника Егора Дёмина, выступавшего в сезоне-2024/2025 в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Дёмин, по предположению издания, будет выбран под 25-м номером на драфте НБА, а основными претендентами на Егора являются «Юта Джаз» и «Миннесота Тимбервулвз».

«Как бы то ни было, главной привлекательностью Дёмина для команд будет его плеймейкинг, который легче всего воплотить в жизнь в первую очередь. Брак в передачах, плохая бросковая точность и ограниченная работа без мяча — всё это говорит о том, что командам плей-офф НБА будет сложно доверять Дёмину в течение больших минут на площадке в следующем году», — говорится в статье.