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Джей Джей Редик назвал срок, который хотел бы провести в роли тренера «Лейкерс»

Джей Джей Редик назвал срок, который хотел бы провести в роли тренера «Лейкерс»
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу своей карьеры в Калифорнии.

«Я думаю, что это то, с чем мы действительно боремся, — это просто потеря сообщества из-за пожаров. Люди переезжают, и многое закрыто. Нам следует признать, что все эти люди составляют наше сообщество, мы собираемся восстановить его, и мы [«Лейкерс»] хотим помочь в этом. Но все церкви, школы, библиотеки как будто исчезли.

Наш проект — на долгую перспективу. И я со своей семьёй не хотим больше переезжать. Мне бы хотелось быть тренером «Лейкерс» в течение следующих 15-20 лет. Если я не буду тренером «Лейкерс», то останусь в Лос-Анджелесе надолго», — приводит слова Редика издание Los Angeles Lakers.

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