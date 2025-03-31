Кириленко назвал один из самых памятных матчей в своей карьере. Он состоялся не в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал одну из самых памятных встреч в своей карьере.

«Финал Единой лиги ВТБ 2012 года, в котором я играл за ЦСКА против УНИКСа, навсегда останется одним из самых памятных матчей в моей карьере. Это был тот сезон, когда я вернулся из НБА в Европу из-за локаута, и для меня он получился особенным.

Финал с УНИКСом был непростым. Соперник — серьёзная, отлично подготовленная команда с сильным составом. Они дали нам настоящий бой. Но мы были сконцентрированы на цели — одержать победу. Мы хорошо начали игру, взяли инициативу в свои руки, однако УНИКС не сдавались и держались до последнего. Но в концовке мы сумели дожать соперника и выиграть матч, став чемпионами Лиги ВТБ.

Для меня эта победа оказалась важной не только потому, что она стала первой в истории Лиги ВТБ, но и потому, что это был мой последний клубный трофей перед возвращением в НБА. Я провёл один из лучших сезонов в карьере, получил статус MVP турнира, но главное — мы взяли титул вместе с ЦСКА», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.